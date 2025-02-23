К середине новой недели в Омской области резко потеплеет. Но по ночам все еще будет морозно. Детальный прогноз погоды синоптиков на ближайшие дни читайте здесь.
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К середине новой недели в Омской области резко потеплеет. Но по ночам все еще будет морозно. Детальный прогноз погоды синоптиков на ближайшие дни читайте здесь.