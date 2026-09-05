🍇 В этом году крымские виноградники получили хорошие условия для качественного урожая Как сообщил министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк, весной виноградники получили достаточно влаги благодаря мягкой и влажной погоде.
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