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Ничья в матче между «Телстаром» и «Камбюром» завершила очередной футбольный поединок

Ничья в матче между «Телстаром» и «Камбюром» завершила очередной футбольный поединок

В одном из последних матчей футбольного сезона команды «Телстар» и «Камбюр» встретились в поединке, завершившемся ничейным результатом.

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