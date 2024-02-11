Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Брюссель угрожает Венгрии судом из-за нового закона о суверенитете, запрещающего иностранное финансирование политических партий

Брюссель угрожает Венгрии судом из-за нового закона о суверенитете, запрещающего иностранное финансирование политических партий

Topmember   Правительство Венгрии ввело новые законы против иностранного финансирования после того, как отчет показал, что левые оппозиционные партии и СМИ получили более 10 миллионов долларов от зарубежных НПО в преддверии последних выборов, в первую очередь от групп, связанных с Демократической партией США.

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