В Петербурге на видео попало, как фура протаранила легковушку на трассе

В Санкт-Петербурге на 674-м километре автодороги М-11 «Нева» произошло тяжелое ДТП — грузовик «МАН TGX» врезался в остановившийся из-за технической неисправности автомобиль «Kia K5».
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