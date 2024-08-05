В России выявили следящий за пользователями Android троян. Шпионский вирус имел доступ к переписке и контактам

Kaspersky Lab выявила троян LianSpy, следящий за россиянами с Android Эксперты «Лаборатории Касперского» выявили вирус типа «Троян», который использовался для установления слежки за пользователями Android в России.
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