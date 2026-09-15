Сын Чуриковой, живущий в Дубае, 4 года не дает «Ленкому» поставить ей памятник

Почти четыре года назад не стало легендарной Инны Чуриковой, однако на ее могиле до сих пор нет полноценного памятника.
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