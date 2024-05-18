Потужно пошло. Знаете, мне сейчас показалось, что налёт ста БПЛА был организован как последняя пилюля радости для ещё не призванных тарасов.
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Потужно пошло. Знаете, мне сейчас показалось, что налёт ста БПЛА был организован как последняя пилюля радости для ещё не призванных тарасов.