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Первые голосующие. Как в Барнауле проходят выборы в Госдуму и АКЗС

Первые голосующие. Как в Барнауле проходят выборы в Госдуму и АКЗС

Люди пришли на избирательные участки к восьми утра - к самому открытию дверей Первые голосующие в Барнауле / Фото: amic.

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