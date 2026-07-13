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Русский Днепропетровск

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Спасти Крым может только настоящая, а не декларативная блокада Одессы

Спасти Крым может только настоящая, а не декларативная блокада Одессы

Сергей Ищенко 12 июля 2026 г., 22:00   Пока мы только обороняем полуостров. А пора начинать ракетно-дроновое наступление над Черным морем Украина явно ….

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