Спасти Крым может только настоящая, а не декларативная блокада Одессы

Сергей Ищенко 12 июля 2026 г., 22:00 Пока мы только обороняем полуостров. А пора начинать ракетно-дроновое наступление над Черным морем Украина явно ….
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