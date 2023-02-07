112: Роману Костомарову ампутировали стопу на левой ноге

Стало известно, что российскому фигуристу Роману Костомарову ампутировали стопу на левой ноге. Как сообщает Telegram-канал "112", вчера, 6 февраля, фигурист перенёс тяжёлую операцию по удалению некроза, чтобы остановить процесс отмирания клеток.