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Закон, порядок, государство

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Кинологические расчеты гвардейской общевойсковой армии ВВО в Приморском крае отрабатывают выполнение служебных команд

Кинологические расчеты гвардейской общевойсковой армии ВВО в Приморском крае отрабатывают выполнение служебных команд

Кинологические расчеты на специальном тренировочном комплексе преодолевают полосу препятствий, состоящую из барьеров, лестниц, полосы инженерных заграждений, окопов и траншей, рва с водой и деревянного бума, имитирующего оборудованного пятиметровым участком перехода через препятствие.

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