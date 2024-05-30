Кинологические расчеты гвардейской общевойсковой армии ВВО в Приморском крае отрабатывают выполнение служебных команд

Кинологические расчеты на специальном тренировочном комплексе преодолевают полосу препятствий, состоящую из барьеров, лестниц, полосы инженерных заграждений, окопов и траншей, рва с водой и деревянного бума, имитирующего оборудованного пятиметровым участком перехода через препятствие.