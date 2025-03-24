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Число французов, записавшихся в резервисты, выросло семикратно после обращения Макрона

Число французов, записавшихся в резервисты, выросло семикратно после обращения Макрона

Во Франции количество человек, которые записались в резервисты, выросло в семь раз с момента обращения президента Эмменюэля Макрона, где он призвал граждан подумать о защите страны, назвав Россию "главной угрозой Франции и Европе»и с начала 2025 года".

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Комментарии
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Valeri
Макрон больной человек, который спасает свою жопу от политического провала. Будущий труп
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18 час.
sA
sergey Astashkin
И все педики..
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17 час.
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