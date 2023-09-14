1. Призыв Валерия Карпина уезжать из РПЛ вызвал большой резонанс. Депутат Султан Хамзаев назвал эти слова «глупостью, чушью и TikTok-философией», Илья Геркус считает, что тренер сборной России не может так говорить, а игрок сборной СССР Владимир Пономарев и вовсе назвал Карпина предателем родины и призвал привлечь его к ответственности.
Споры из-за призыва Карпина уезжать из РПЛ, Карвахаля обвинили в домогательстве на ЧМ-2018, Верратти перешел в Катар, худший старт ЦСКА в КХЛ и другие новости
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Лена Мисько
«Краснодар» арендовал у «Урала» полузащитника Юрия Железнова. «Быки» уже внесли 20-летнего футболиста в заявку на сезон РПЛ, зарегистрировав его под 48-м номером.
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7 час.
Лена Мисько
⚽️ «Рубин» объявил о переходе сербского защитника Уроша Дрезгича Футболист молодежной сборной Сербии подписал контракт сроком на 4 года.
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7 час.
Лена Мисько
Ирония судьбы. Победу антиваксера Джоковича на US Open миру представила вакцина от Covid-19 американской компании Moderna (в спонсорской интеграции обыгрывается слово «shot» - это удар и одновременно укол). Джокович всегда отказывался от ковид-вакцинации и публично говорил, что готов пропускать турниры, но колоться не станет. Он их и пропускал. Его со скандалом выдворили с Australian Open, два года не пускали в Штаты, в том числе на прошлый US Open, он даже терял статус первой ракетки мира, но под «бигфарму» не прогнулся. И в итоге продавил их всех.
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6 час.
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