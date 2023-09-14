Споры из-за призыва Карпина уезжать из РПЛ, Карвахаля обвинили в домогательстве на ЧМ-2018, Верратти перешел в Катар, худший старт ЦСКА в КХЛ и другие новости

Лена Мисько

Ирония судьбы. Победу антиваксера Джоковича на US Open миру представила вакцина от Covid-19 американской компании Moderna (в спонсорской интеграции обыгрывается слово «shot» - это удар и одновременно укол). Джокович всегда отказывался от ковид-вакцинации и публично говорил, что готов пропускать турниры, но колоться не станет. Он их и пропускал. Его со скандалом выдворили с Australian Open, два года не пускали в Штаты, в том числе на прошлый US Open, он даже терял статус первой ракетки мира, но под «бигфарму» не прогнулся. И в итоге продавил их всех.