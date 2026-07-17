В Казахстане суд обязал снести детскую площадку, построенную бизнесменом

В одном из сёл Казахстана история доброго поступка закончилась судом и разбором детской площадки. Местный предприниматель решил облагородить пустырь и на собственные деньги установил игровой комплекс для детей.
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