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Аргументы недели

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В Казахстане суд обязал снести детскую площадку, построенную бизнесменом

В Казахстане суд обязал снести детскую площадку, построенную бизнесменом

В одном из сёл Казахстана история доброго поступка закончилась судом и разбором детской площадки. Местный предприниматель решил облагородить пустырь и на собственные деньги установил игровой комплекс для детей.

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