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ПОЕЗДА ПОШЛИ ПОД ОТКОС. ГОРЯТ ПОДСТАНЦИИ: ПАРТИЗАНЫ РАЗВЕРНУЛИ ВОЙНУ В УКРАИНСКОМ ТЫЛУ

ПОЕЗДА ПОШЛИ ПОД ОТКОС. ГОРЯТ ПОДСТАНЦИИ: ПАРТИЗАНЫ РАЗВЕРНУЛИ ВОЙНУ В УКРАИНСКОМ ТЫЛУ

Очередная диверсия на железной дороге произошла в Одесской области - во многих украинских областях сформировалось крупное подполье, которое продолжает вести партизанскую войну против киевских властей.

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