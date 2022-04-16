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Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья

Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья

Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья в Государственном бюджетном учреждении «Реабилитационный  центр для детей и подростков  с ограниченными возможностями здоровья» г.

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