Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья в Государственном бюджетном учреждении «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья» г.
Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья в Государственном бюджетном учреждении «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья» г.
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