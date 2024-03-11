Депутат Госдумы Соболев объяснил, что смена главкома ВМФ связана с потерями кораблей после атак ВСУ

По словам генерала, поводов для беспокойства насчет ситуации с флотом нет, но нужно улучшить ПВО и борьбу с беспилотникамиСмена главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России связана с потерями кораблей из-за атак ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии