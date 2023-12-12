Участники СВО поблагодарили Новосибирскую область за груз древесины

Древесину используют для укрепления позиций и обустройства пунктов постоянной дислокации.Участники специальной военной операции поблагодарили жителей и правительство Новосибирской области за поставку партии лесоматериалов на передовую.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии