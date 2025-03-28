Минус десять рублей: Эксперты "Сбера" понизили ожидания по курсу доллара на конец года

На фоне успехов России в геополитике ожидания аналитиков улучшились.Аналитики SberCIB Investment Research обновили прогноз по курсу доллара на 2025 год, снизив таргет со ₽105 до ₽95 на конец нынешнего года.
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