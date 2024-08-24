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Daily Storm

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Из украинского плена в Россию вернулись 115 военных, захваченных в Курской области

Из украинского плена в Россию вернулись 115 военных, захваченных в Курской области

Взамен российская сторона передала такое же количество солдат ВСУРоссия вернула из украинского плена 115 военнослужащих, захваченных в Курской области.

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