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Захарова обвинила США в постоянной лжи

Захарова обвинила США в постоянной лжи

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале оценилва высказывание советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, который заявил о возможной провокации со стороны России для начала вторжения на Украину.

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