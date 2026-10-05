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Мирослава Карпович объявила о декрете, а 8 января уже уедет на гастроли

Мирослава Карпович объявила о декрете, а 8 января уже уедет на гастроли

Мирослава Карпович уходит в декрет — но с афиш надолго не пропадёт. Звезда «Папиных дочек» уже назначила возвращение на сцену: 31 декабря она сыграет в Московском Театре Комедии.

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