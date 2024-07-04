Почему после похорон стало легче?

Когда горе стучится в дом, психика оказывается в сложной ситуации. С одной стороны все негативно окрашенные эмоции необходимо утилизировать, а источник боли проигнорировать или выдавить из сознания через вытеснение, а с другой есть общественная норма, которая диктует свои правила поведения.