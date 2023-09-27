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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мичков о Северной Америке: «Приятно удивлен, что за мной там так следят. Когда регулярка НХЛ начнется, будем смотреть нарезки. Зрелищный хоккей»

– Какой была ваша реакция, когда многие в соцсетях Северной Америки начали обсуждать, что вы остаетесь в запасе в СКА? У вас появился прям большой фан-клуб.

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