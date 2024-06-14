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Нилов похвалил школьников, сдавших ЕГЭ с вымышленными цитатами Путина

Нилов похвалил школьников, сдавших ЕГЭ с вымышленными цитатами Путина

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов дал комментарий об якобы появившемся легком способе успешно сдать ЕГЭ – вставить в сочинение по русскому языку вымышленные цитаты президента Владимира Путина.

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Комментарии
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lenivka
Более 50 лет назад я на уроке рисования изобразила вымышленную обложку книги и придумала автора и название.Получилось очень даже ничего.Похвалили.
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15 час.
p
patentlil
???
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14 час.

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