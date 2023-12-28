Есть такая профессия – Родину защищать

/mediafiles/2023/12/video_2023-12-28_11-51-13.mp4 Старшее поколение прекрасно помнит советский фильм «Отец солдата», о том, как старый крестьянин-виноградарь из Грузии едет повидаться с сыном, а в итоге вместе с советской армией проходит весь её путь до Берлина.