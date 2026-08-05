Модернизация на Ленинградском направлении: как будут ходить электрички 8 и 9 августа

Расписание поездов на Ленинградском направлении скорректируют в ближайшие выходные. В связи с проведением плановых работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры на участке Химки — Ховрино, 8 и 9 августа 2026 года вносятся существенные изменения в график движения пригородных поездов и составов МЦД-3 на Ленинградском направлении.