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Нурлан Сабуров обратился к украинцам после угроз: «Забавно, что я оказался жертвой русофобии с таким лицом»

Нурлан Сабуров обратился к украинцам после угроз: «Забавно, что я оказался жертвой русофобии с таким лицом»

Комик Нурлан Сабуров известен своими вызывающими шутками. Несколько месяцев назад юморист умолчал свою политическую позицию, когда публика, пришедшая на его концерт, потребовала высказать всё, что он думает об отношениях между Россией и Украиной.

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