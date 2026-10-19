«Галатасарай» планирует обратиться в УЕФА с просьбой обеспечить безопасность на гостевом матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Лилля» на фоне массовых протестов во Франции, сообщает DHA.
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