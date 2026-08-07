EUobserver: страны ЕС саботируют глобальный экономический проект Global Gateway

Заседание совета европейской программы Global Gateway, через которую Европейский Союз планирует инвестировать сотни миллиардов евро в инфраструктурные проекты по всему миру, было отложено из-за недостатка интереса со стороны стран-членов.
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