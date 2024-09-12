Политолог Слепова о X Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур: «Россия стоит в авангарде антиколониальной политики»

В Санкт-Петербурге открылся X Международный форум объединенных культур. Выступая на пленарном заседании форума, президент России Владимир Путин заявил, что результат усилий страны по защите главных ценностей определит будущее мироустройство.
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