Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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За день до начала председательства Венгрии в ЕС Орбан выпустил правый манифест об «упадке Европы»

За день до начала председательства Венгрии в ЕС Орбан выпустил правый манифест об «упадке Европы»

Накануне завтрашего заступления Будапешта за председательский штурвал в ЕС глава правительства Венгрии Виктор Орбан опубликовал в правом венгерском издании Magyar Nemzet статью  под названием «Предательство и редизайн», в которой очертил задачи европейских правых сил на ближайшую перспективу.

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