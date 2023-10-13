Минобороны продемонстрировало уничтожение боевиков ВСУ дронами

Министерство обороны России опубликовало видео, демонстрирующее, как разведчики группировки войск "Юг" вскрывают расположение опорных пунктов и укрытий подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотников.
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