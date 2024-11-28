Юрий Подоляка: сводка с фронтов на 28.11.2024, оперативная обстановка и успехи российских войск на Украине

Российские войска уверенно продвигаются на всех ключевых направлениях, включая Большую Новосёлку, Курахово и Часов Яр, где противник несёт значительные потери и теряет контроль над стратегически важными позициями.
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