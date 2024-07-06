Глава СКР поручил возбудить уголовное дело по факту массового отравления жителей Республики Бурятия

В Республике Бурятия следственными органами СК России проводится процессуальная проверка по факту массового заболевания людей, употребивших в пищу блюда в местной организации общественного питания По первоначально установленным данным, 5 и 6 июля текущего года в инфекционное отделение местной районной больницы обратились не менее 50 человек, в том числе несовершеннолетние.