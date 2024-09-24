🇷🇺⚔️🇨🇴Колумбийские наемники под огнем российской артиллерии!💥 #ВСУ #ВСРФ #Артобстрел #Прилеты #Наемники.
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🇷🇺⚔️🇨🇴Колумбийские наемники под огнем российской артиллерии!💥 #ВСУ #ВСРФ #Артобстрел #Прилеты #Наемники.
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