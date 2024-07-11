В Иванове проводят рейды по проверке норм перевозки грузов 🛻Сегодня, сотрудники управления муниципального контроля и правоохранительной деятельности совместно с сотрудниками ГАИ на улице Суздальской провели рейд по проверке наличия тентов при перевозке сыпучих грузов транспортными средствами.
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