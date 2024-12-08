Ни один из планов хедлайнеров команды Трампа не подразумевает обсуждение российского статуса Крыма - сообщают три источника AMVETS в команде избранного президента США и два высокопоставленных источника в кругах Национальной разведки Америки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии