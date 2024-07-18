´Адчуванне Радзімы´ в Мостах. Беларусбанк презентовал свой двенадцатый мурал.

Арт-объект под названием ´Адчуванне Радзімы´ украсил фасад дома 90А по улице Зелёной в г.Мосты Гродненской области и стал двенадцатым по счету, созданным при поддержке банка в рамках проекта ´Традыцыі дзеля будучыні´.
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