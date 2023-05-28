Сегодня — День пограничника: особенные поздравления для служащих в Краснодарском крае

Президент подчеркнул значимость задачи, возложенной на плечи пограничников, на территориях, близких к СВО: - Отдельная и очень значимая задача – надежное прикрытие рубежей в непосредственной близости от зоны боевых действий, - сказал Владимир Путин.
Президент подчеркнул значимость задачи, возложенной на плечи пограничников, на территориях, близких к СВО: - Отдельная и очень значимая задача – надежное прикрытие рубежей в непосредственной близости от зоны боевых действий, - сказал Владимир Путин.
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