Зиньковский об отмене гола Соболева с пенальти: «Половина ноги была за мячом, вроде не коснулся. Момент тяжелый, многие будут разбирать»

В 6-м туре группового этапа Фонбет Кубка России «Спартак» уступил «Краснодару» со счетом 2:3. В концовке матча судья Евгений Буланов, проконсультировавшись с видеоассистентом, отменил гол Александра Соболева, забитый с пенальти, так как в момент удара у форварда поехала опорная нога, и он дважды коснулся мяча.