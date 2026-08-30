В «Галатасарае» оценили дебютный матч Батракова: «Оживил игру»

Член трансферного комитета турецкого «Галатасарая» Музафер Айгюн поделился впечатлениями от дебюта российского полузащитника Алексея Батракова за стамбульский клуб.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Роднина — о проща...
- Роднина о памятни...
- Ненавидел СССР, с...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым