Две свердловчанки помогли 600 нелегалам остаться в стране за деньги

В Екатеринбурге сотрудники Управления ФСБ по Свердловской области задержали двух женщин, которые помогали мигрантам незаконно оставаться в России за вознаграждение, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на УФСБ России по региону.
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