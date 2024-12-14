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Защитник «Ак Барса» Миллер о музыке: «Слушаю много кантри. Хотел попасть на концерт Тейлор Свифт, но это слишком дорого – 12 тысяч долларов за билет»

22-летний американский защитник проводит в казанском клубе второй сезон. – Любимая музыка? Давайте попробуем составить ваш фирменный плейлист.

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