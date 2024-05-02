Что изменится в жизни астраханцев с мая

Первомай мы отметили, а теперь пришла пора изучить новые законы, которые вступили в силу с 1 мая.ПРО ДЕНЬГИ Теперь комиссия за онлайн-переводы между своими банковскими счетами взыматься не будет при условии, что сумма перевода не превышает 30 миллионов рублей в месяц.