Повышенная бдительность родителей может удержать подростков от употребления алкоголя и наркотиков: исследование

Подростки с меньшей вероятностью будут пить, курить или употреблять наркотики, когда их родители следят за их действиями, но это не обязательно связано с тем, что дети будут наказаны за употребление психоактивных веществ, заявляют авторы нового исследования, опубликованного в научном журнале Journal of Studies on Alcohol and Drugs.