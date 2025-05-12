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Министр транспорта Бурятии задержан по обвинению в коррупции

Министр транспорта Бурятии задержан по обвинению в коррупции

Зампред регионального правительства Вячеслав Сухоруков заявил, что противодействие коррупции – одна из основных задач, задержание министра было ожидаемо, правительство Бурятии взаимодействовали с правоохранительными органами по данному делу.

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