Министр транспорта Бурятии задержан по обвинению в коррупции

Зампред регионального правительства Вячеслав Сухоруков заявил, что противодействие коррупции – одна из основных задач, задержание министра было ожидаемо, правительство Бурятии взаимодействовали с правоохранительными органами по данному делу.
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