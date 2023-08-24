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Американский профессор Кузник предупредил об опасности сброса вод Фукусимы

Американский профессор Кузник предупредил об опасности сброса вод Фукусимы

Япония начала сброс воды с территории АЭС «Фукусима-1» после очистки. Однако даже усиленные меры безопасности не смогут снизить уровень загрязнений до нуля, считает профессор кафедры истории Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник.

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