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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аарон Роджерс: «Я вернулся, потому что верю в шансы «Питтсбурга» выиграть Супербоул»

Квотербек «Питтсбург Стилерс» Аарон Роджерс заявил, что решил провести 22-й сезон в НФЛ, поскольку считает свою команду одним из претендентов на выход в Супербоул.

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